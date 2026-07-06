Δείτε βίντεο: Ελληνοαυστραλός σολίστ έπαιξε βιολί σε παραλία της Σύμης και «μάγεψε» μέχρι και τις κατσίκες
ΕΛΛΑΔΑ
Κατσίκες Σύμη Βιολί

Δείτε βίντεο: Ελληνοαυστραλός σολίστ έπαιξε βιολί σε παραλία της Σύμης και «μάγεψε» μέχρι και τις κατσίκες

Με φόντο την ομορφιά της Μαραθούντας στη Σύμη, ο Ελληνοαυστραλός μουσικός Manolis χάρισε μια ξεχωριστή στιγμή, έχοντας για παρέα τις διάσημες κατσίκες της παραλίας

Δείτε βίντεο: Ελληνοαυστραλός σολίστ έπαιξε βιολί σε παραλία της Σύμης και «μάγεψε» μέχρι και τις κατσίκες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη μαγευτική παραλία της Μαραθούντας στη Σύμη, ο Ελληνοαυστραλός μουσικός Manolis, με τη μεγάλη του αγάπη για το βιολί και την Ελλάδα, χάρισε ένα ξεχωριστό «κονσέρτο» κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου.

Μόνο που αυτή η εμφάνιση είχε κάτι το διαφορετικό: το κοινό του ήταν οι περίφημες κατσίκες της Μαραθούντας, που τον πλησίασαν  σαν να ήθελαν κι εκείνες να απολαύσουν τις μελωδίες του βιολιού του.

Με φόντο την ξεχωριστή ομορφιά του νησιού, ο Manolis δημιούργησε αυθόρμητη στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα. Το βίντεο έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στα social media, με πολλούς χρήστες να αφήνουν θετικά σχόλια και συγχαρητήρια.

Δείτε το βίντεο:



«Πολλά φιλιά στην Μελβούρνη», λέει ο ίδιος στο τέλος του βίντεο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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