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Δείτε βίντεο: Ελληνοαυστραλός σολίστ έπαιξε βιολί σε παραλία της Σύμης και «μάγεψε» μέχρι και τις κατσίκες
Δείτε βίντεο: Ελληνοαυστραλός σολίστ έπαιξε βιολί σε παραλία της Σύμης και «μάγεψε» μέχρι και τις κατσίκες
Με φόντο την ομορφιά της Μαραθούντας στη Σύμη, ο Ελληνοαυστραλός μουσικός Manolis χάρισε μια ξεχωριστή στιγμή, έχοντας για παρέα τις διάσημες κατσίκες της παραλίας
Στη μαγευτική παραλία της Μαραθούντας στη Σύμη, ο Ελληνοαυστραλός μουσικός Manolis, με τη μεγάλη του αγάπη για το βιολί και την Ελλάδα, χάρισε ένα ξεχωριστό «κονσέρτο» κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου.
Μόνο που αυτή η εμφάνιση είχε κάτι το διαφορετικό: το κοινό του ήταν οι περίφημες κατσίκες της Μαραθούντας, που τον πλησίασαν σαν να ήθελαν κι εκείνες να απολαύσουν τις μελωδίες του βιολιού του.
Με φόντο την ξεχωριστή ομορφιά του νησιού, ο Manolis δημιούργησε αυθόρμητη στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα. Το βίντεο έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στα social media, με πολλούς χρήστες να αφήνουν θετικά σχόλια και συγχαρητήρια.
«Πολλά φιλιά στην Μελβούρνη», λέει ο ίδιος στο τέλος του βίντεο.
Μόνο που αυτή η εμφάνιση είχε κάτι το διαφορετικό: το κοινό του ήταν οι περίφημες κατσίκες της Μαραθούντας, που τον πλησίασαν σαν να ήθελαν κι εκείνες να απολαύσουν τις μελωδίες του βιολιού του.
Με φόντο την ξεχωριστή ομορφιά του νησιού, ο Manolis δημιούργησε αυθόρμητη στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα. Το βίντεο έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στα social media, με πολλούς χρήστες να αφήνουν θετικά σχόλια και συγχαρητήρια.
Δείτε το βίντεο:
«Πολλά φιλιά στην Μελβούρνη», λέει ο ίδιος στο τέλος του βίντεο.
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