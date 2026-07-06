Ελεύθερη για όλους η λεωφορειολωρίδα στη Σταδίου

Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται σε κτίριο.

Ειδικότερα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά τις ώρες από τις 00:01 έως τις 05:30, θα διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα (λεωφορειολωρίδα) της οδού Σταδίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Βουκουρεστίου.

Οι ρυθμίσεις δεν θα εφαρμόζονται τις αργίες, την προηγούμενη ημέρα των αργιών, καθώς και στις περιπτώσεις που στην περιοχή πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ή έκτακτες εκδηλώσεις.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



