Παντρεύτηκε η 29χρονη κόρη του Έρος Ραμαζότι, την παρέδωσε συγκινημένος στον γαμπρό
Ο Ιταλός τραγουδιστής παρακολούθησε βουρκωμένος την τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου
Η 29χρονη Αουρόρα, η πρώτη κόρη που απέκτησε ο Ιταλός τραγουδιστής από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Μισέλ Χουνζίκερ, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στη Σικελία και μία ημέρα αργότερα δημοσίευσε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την τελετή.
Σε ένα από αυτά φαίνεται να τη συνοδεύει ο πατέρας της, για να την παραδώσει στον σύζυγό της, σύμφωνα με το έθιμο, ενώ σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ο ίδιος να παρακολουθεί την τελετή βουρκωμένος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Καλεσμένοι δημοσίευσαν επίσης στιγμιότυπα στα social media, σχολιάζοντας πόσο όμορφο ήταν το μυστήριο, ενώ ακολούθησαν και πλάνα από τη δεξίωση στη συνέχεια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Se ieri ho storto il naso a quella casacca usata per la firma al comune, stasera dico che la Aurora Ramazzotti sta proprio bene con quest’abito, forse avrei alzato i capelli, però nel complesso mi piace tantissimo, auguri! pic.twitter.com/5mNhPhePBL— Nina 🌸 (@ninakreuz) July 4, 2026
Che belle ed emozionanti le parole della suocera di Aurora Ramazzotti per lei e per Goffredo... la nostra bubina si è commossa 😭😭😭🤍🤍🤍 #giuliasalemi #prelemi pic.twitter.com/VNlVLIsJ6E— Laura A. 93 (@LauraA935) July 4, 2026
Un regalo d'amore unico per il matrimonio: Aurora Ramazzotti presenta il suo primo Ep live al Castello di Xirumi Serravalle.— LaPresse (@LaPresse_news) July 5, 2026
Il progetto dedicato al marito Goffredo Cerza racconta dieci anni di vita insieme, la quotidianità e la gioia della maternità.
© Ufficio stampa
Ricevi… pic.twitter.com/dbzvaGj1TR
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Η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μόλις πήρα πίσω το τηλέφωνό μου μετά από 72 τις πιο παράλογες ώρες της ζωής μου. Ετοιμαστείτε, θα σας "στεγνώσω" για τον επόμενο μήνα. Ακόμα και στα πιο τρελές μου όνειρα. 04.07.26».
Η Αουρόρα Ραμαζότι επέλεξε ένα κομψό νυφικό, με δαντελένιες λεπτομέρειες στο μπούστο και στο τελείωμα, με σκίσιμο στα πόδια, το οποίο σύμφωνα με το Vogue Italia είναι του οίκου Giorgio Armani. Η 29χρονη φορούσε μακρύ πέπλο και στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με μπορντό λουλούδια, ενώ η τελετή πραγματοποιήθηκε σε μία ονειρική τοποθεσία, μέσα στη φύση.
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