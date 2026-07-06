Παντρεύτηκε η 29χρονη κόρη του Έρος Ραμαζότι, την παρέδωσε συγκινημένος στον γαμπρό

Η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μόλις πήρα πίσω το τηλέφωνό μου μετά από 72 τις πιο παράλογες ώρες της ζωής μου. Ετοιμαστείτε, θα σας "στεγνώσω" για τον επόμενο μήνα. Ακόμα και στα πιο τρελές μου όνειρα. 04.07.26».





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Η Αουρόρα Ραμαζότι επέλεξε ένα κομψό νυφικό, με δαντελένιες λεπτομέρειες στο μπούστο και στο τελείωμα, με σκίσιμο στα πόδια, το οποίο σύμφωνα με το Vogue Italia είναι του οίκου Giorgio Armani. Η 29χρονη φορούσε μακρύ πέπλο και στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με μπορντό λουλούδια, ενώ η τελετή πραγματοποιήθηκε σε μία ονειρική τοποθεσία, μέσα στη φύση.