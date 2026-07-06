18χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσυκλέτα - Είχε διαφύγει από ίδρυμα κράτησης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καταδίωξη Μοτοσυκλέτα Κλοπές

18χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσυκλέτα - Είχε διαφύγει από ίδρυμα κράτησης

Ο νεαρός συγκρούστηκε με άλλο όχημα και μετά επιχείρησε να διαφύγει

18χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσυκλέτα - Είχε διαφύγει από ίδρυμα κράτησης
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου στη Θεσσαλονίκη που στην προσπάθεια του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Μάλιστα, ο 18χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα ενώ εγκατέλειψε τη μοτοσυκλέτα προσπαθώντας να διαφύγει ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν και τον συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε ο 18χρονος είχε κλέψει την μοτοσυκλέτα ενώ είχε διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών.
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης