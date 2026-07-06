18χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσυκλέτα - Είχε διαφύγει από ίδρυμα κράτησης
18χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσυκλέτα - Είχε διαφύγει από ίδρυμα κράτησης
Ο νεαρός συγκρούστηκε με άλλο όχημα και μετά επιχείρησε να διαφύγει
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου στη Θεσσαλονίκη που στην προσπάθεια του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.
Μάλιστα, ο 18χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα ενώ εγκατέλειψε τη μοτοσυκλέτα προσπαθώντας να διαφύγει ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν και τον συνέλαβαν.
Όπως διαπιστώθηκε ο 18χρονος είχε κλέψει την μοτοσυκλέτα ενώ είχε διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών.
Μάλιστα, ο 18χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα ενώ εγκατέλειψε τη μοτοσυκλέτα προσπαθώντας να διαφύγει ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν και τον συνέλαβαν.
Όπως διαπιστώθηκε ο 18χρονος είχε κλέψει την μοτοσυκλέτα ενώ είχε διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα