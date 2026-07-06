Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας

Αυξημένη είναι από το πρωί της Δευτέρας (6/7) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας
UPD:
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 3/7.

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλαμακίου, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε, μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Προβλήματα στην μετακίνηση εντοπίζονται στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:00



Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση στην Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στη Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
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