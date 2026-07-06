Μεταναστευτικό: 20% αύξηση των επιστροφών, 27% μείωση των αφίξεων

Το αρ. 159 του σν εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες (return hubs). Αυτό το άρθρο ψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ.Όλα τα άλλα κόμματα ψήφισαν οι παράνομοι μετανάστες να μένουν στην Ελλάδα και να μην τους απελαύνουμε σε τρίτες χώρες. pic.twitter.com/gBIk8yaZ11