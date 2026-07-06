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Βίντεο: Πήγε να ληστέψει ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια με ψεύτικο πιστόλι και η υπάλληλος τον κυνήγησε με... σφουγγαρίστρα
Βίντεο: Πήγε να ληστέψει ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια με ψεύτικο πιστόλι και η υπάλληλος τον κυνήγησε με... σφουγγαρίστρα
Η υπάλληλος αντέδρασε όταν κατάλαβε ότι δεν κινδύνευε – «Πυροβόλησε, αλλά ήταν μόνο καψούλια», λέει ο ιδιοκτήτης
Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η απόπειρα ενός ληστή να κλέψει τα χρήματα από το ταμείο ενός ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια καθώς η υπάλληλος μόλις αντιλήφθηκε πως το πιστόλι με το οποίο την απειλούσε ήταν ψεύτικο τον κυνήγησε με τη σφουγγαρίστρα.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο ληστής, φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, εισέβαλε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς το ταμείο.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να βγάζει ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και να απειλεί την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.
Για να την τρομάξει, μάλιστα, τη σημαδεύει με το πιστόλι, την κυνηγά και πατά τη σκανδάλη αλλά τελικά τα «πυρά» αποδείχθηκαν άσφαιρα.
Μόλις η υπάλληλος καταλαβαίνεις πως το όπλο είναι ψεύτικο, φαίνεται να παίρνει μια σφουγγαρίστρα και να καταδιώκει με τη σειρά της τον κακοποιό.
Τελικά, ο ληστής αρπάζει όσα χρήματα προλαβαίνει να βγάλει από το ταμείο της επιχείρησης και γίνεται «καπνός».
Όπως λέει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου αυτή ήταν η 21η φορά που το μαγαζί του γίνεται στόχος ληστών ή διαρρηκτών.
«Μας έχουν κλέψει 21 φορές. Τον περασμένο Μάρτιο ένας είχε ανοίξει το μαγαζί και χθες αυτό.
Ευτυχώς δεν είχα πολλά χρήματα στο ταμείο, πήρε κάποια και έφυγε. Αυτός μπήκε με το πιστόλι, πυροβόλησε κιόλας αλλά ήταν μόνο καψούλια.
Η κοπέλα τρόμαξε στην αρχή αλλά όταν κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο το όπλο τον πήρε στο κυνήγι με τη σφουγγαρίστρα», αναφέρει ο επιχειρηματίας.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ο ληστής, φορώντας ένα μπλε καπέλο και μια μαύρη, χειρουργική μάσκα, εισέβαλε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς το ταμείο.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να βγάζει ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και να απειλεί την υπάλληλο ζητώντας της να του δώσει την είσπραξη.
Για να την τρομάξει, μάλιστα, τη σημαδεύει με το πιστόλι, την κυνηγά και πατά τη σκανδάλη αλλά τελικά τα «πυρά» αποδείχθηκαν άσφαιρα.
Μόλις η υπάλληλος καταλαβαίνεις πως το όπλο είναι ψεύτικο, φαίνεται να παίρνει μια σφουγγαρίστρα και να καταδιώκει με τη σειρά της τον κακοποιό.
Τελικά, ο ληστής αρπάζει όσα χρήματα προλαβαίνει να βγάλει από το ταμείο της επιχείρησης και γίνεται «καπνός».
Όπως λέει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου αυτή ήταν η 21η φορά που το μαγαζί του γίνεται στόχος ληστών ή διαρρηκτών.
«Μας έχουν κλέψει 21 φορές. Τον περασμένο Μάρτιο ένας είχε ανοίξει το μαγαζί και χθες αυτό.
Ευτυχώς δεν είχα πολλά χρήματα στο ταμείο, πήρε κάποια και έφυγε. Αυτός μπήκε με το πιστόλι, πυροβόλησε κιόλας αλλά ήταν μόνο καψούλια.
Η κοπέλα τρόμαξε στην αρχή αλλά όταν κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο το όπλο τον πήρε στο κυνήγι με τη σφουγγαρίστρα», αναφέρει ο επιχειρηματίας.
Καρέ-καρέ προηγούμενη εισβολή στο ζαχαροπλαστείο
Στο μεταξύ, το protothema.gr παρουσιάζει και ένα βίντεο από μια διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο ίδιο μαγαζί όταν ένας νεαρός είχε παραβιάσει με εργαλεία την πίσω πόρτα του καταστήματος και είχε «μπουκάρει» στο εσωτερικό του.
Στο βίντεο διακρίνεται ο κακοποιός, ο οποίος φόρα μαύρα ρούχα και κουκούλα, να ανοίγει με τα διαρρηκτικά εργαλεία τη γυάλινη πόρτα και να πηγαίνει κατευθείαν στο ταμείο.
Δείτε το βίντεο:
Εκεί, αφού κάνει άνω-κάτω τα συρτάρια κλέβει όσα μετρητά βρίσκει και φεύγει τρέχοντας.
Προτού βγει από το κατάστημα φαίνεται να ανοίγει και τα ψυγεία του ζαχαροπλαστείου, να αρπάζει κάτι από αυτά και να «ξαφανίζεται».
Αυτή ήταν η 20η φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έγινε στόχος κακοποιών μέχρι χθες το βράδυ όταν ο ληστής με το καπέλο και το ψεύτικο πιστόλι καταδιώχθηκε από την υπάλληλο με τη σφουγγαρίστρα.
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