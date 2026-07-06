Βίντεο: Πήγε να ληστέψει ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια με ψεύτικο πιστόλι και η υπάλληλος τον κυνήγησε με... σφουγγαρίστρα

Καρέ-καρέ προηγούμενη εισβολή στο ζαχαροπλαστείο

Στο μεταξύ, το protothema.gr παρουσιάζει και ένα βίντεο από μια διάρρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο ίδιο μαγαζί όταν ένας νεαρός είχε παραβιάσει με εργαλεία την πίσω πόρτα του καταστήματος και είχε «μπουκάρει» στο εσωτερικό του.Στο βίντεο διακρίνεται ο κακοποιός, ο οποίος φόρα μαύρα ρούχα και κουκούλα, να ανοίγει με τα διαρρηκτικά εργαλεία τη γυάλινη πόρτα και να πηγαίνει κατευθείαν στο ταμείο.Εκεί, αφού κάνει άνω-κάτω τα συρτάρια κλέβει όσα μετρητά βρίσκει και φεύγει τρέχοντας.Προτού βγει από το κατάστημα φαίνεται να ανοίγει και τα ψυγεία του ζαχαροπλαστείου, να αρπάζει κάτι από αυτά και να «ξαφανίζεται».Αυτή ήταν η 20η φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έγινε στόχος κακοποιών μέχρι χθες το βράδυ όταν ο ληστής με το καπέλο και το ψεύτικο πιστόλι καταδιώχθηκε από την υπάλληλο με τη σφουγγαρίστρα.