Η Ελλάδα γλιτώνει και αυτόν τον καύσωνα: Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Η Ελλάδα γλιτώνει και αυτόν τον καύσωνα: Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Αίθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική - Τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη

Η Ελλάδα γλιτώνει και αυτόν τον καύσωνα: Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ο νέος καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Αντίθετα, η εβδομάδα θα κυλήσει με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά, υποφερτή ζέστη και μελτέμια που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

☀️Τι καιρό θα κάνει αυτή την εβδομάδα

Πιο αναλυτικά, σήμερα (6/7) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 33 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

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Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη η περιορισμένη απογευματινή αστάθεια θα διατηρηθεί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Από την Παρασκευή έως και το τέλος της εβδομάδας η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, οι άνεμοι δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογη μεταβολή και η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω, φλερτάροντας τοπικά με τους 38 .
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