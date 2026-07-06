Κίνηση τώρα: Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
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Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

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Κίνηση τώρα: Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Σημαντικές δυσχέρειες καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

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