Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Κίνηση τώρα: Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Κίνηση τώρα: Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Σημαντικές δυσχέρειες καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα