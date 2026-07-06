Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι, 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι Τροχαίο ατύχημα Ηλεκτρικό πατίνι

Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι, 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ

Ο ανήλικος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι, 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα (6/7) στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξήλθε από παρακείμενο στενό.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα loutrakiblog.gr.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
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