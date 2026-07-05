Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ξεκίνησε το «Σούπερ Φέρι» από τη Ραφήνα μετά την καθυστέρηση λόγω εμπλοκής της άγκυρας
Ξεκίνησε το «Σούπερ Φέρι» από τη Ραφήνα μετά την καθυστέρηση λόγω εμπλοκής της άγκυρας
Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο - Παραμένει στο λιμάνι μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος
UPD:
Καθυστέρηση σημειώθηκε στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Σούπερ Φέρι» από το λιμάνι της Ραφήνας, λόγω εμπλοκής της άγκυρας.
Το πλοίο ήταν δεμένο στο λιμάνι, για αρκετή ώρα ωστόσο περίπου στις 09:30 ξεκίνησε το προγραμματισμένο του ταξίδι με προορισμό την Τήνο, τη Μύκονο, τη Νάξο και την Πάρο.
Στο «Σούπερ Φέρι» επιβαίνουν 380 επιβάτες, ενώ μεταφέρει επίσης 60 ΙΧ αυτοκίνητα, 6 δίκυκλα και 2 λεωφορεία.
Το πλοίο ήταν δεμένο στο λιμάνι, για αρκετή ώρα ωστόσο περίπου στις 09:30 ξεκίνησε το προγραμματισμένο του ταξίδι με προορισμό την Τήνο, τη Μύκονο, τη Νάξο και την Πάρο.
Στο «Σούπερ Φέρι» επιβαίνουν 380 επιβάτες, ενώ μεταφέρει επίσης 60 ΙΧ αυτοκίνητα, 6 δίκυκλα και 2 λεωφορεία.
UPD:
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