Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 63χρονου που συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Ο 63χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο και σε έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως είχε πιάσει τιμόνι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο 63χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο και σε έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως είχε πιάσει τιμόνι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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