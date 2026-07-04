Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 63χρονου που συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο και σε έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως είχε πιάσει τιμόνι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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