«Κατέρρευσε» η καταγγελία για βιασμό 18χρονης στα Μάλια - Ελεύθερος ο 50χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 50χρονος Κρητικός που είχε συλληφθεί αυτή την εβδομάδα στα Μάλια, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας για βιασμό.Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ενώ ο 50χρονος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανακριτική διαδικασία κατατέθηκαν στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Ο ίδιος υποδέχθηκε με ανακούφιση την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, μετά τη δοκιμασία που βίωσε τις τελευταίες ημέρες.Η 18χρονη είχε καταγγείλει ότι βιάστηκε από τον 50χρονο έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε για τις διακοπές της. Ωστόσο, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορουμένου, το βιντεοληπτικό υλικό που τέθηκε υπόψη των αρχών δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της καταγγέλλουσα και έτσι αφέθηκε ελεύθερος.Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος δεν εργάζεται ως σεκιούριτι, παρότι η 18χρονη τον είχε περιγράψει ως εργαζόμενο ασφαλείας.Ο 50χρονος δηλώνει δικαιωμένος από την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με όρους, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται και προσπαθεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη που έζησε.