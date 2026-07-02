Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία

Από την έρευνα της Πολεοδομίας προέκυψε πώς για την υπό ανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια αλλά δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη για το έργο καθώς δεν είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία