Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία
ΕΛΛΑΔΑ
Πετράλωνα Πολυκατοικία Κατάρρευση Χάρης Δούκας Δήμος Αθηναίων Airbnb

Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία

Από την έρευνα της Πολεοδομίας προέκυψε πώς για την υπό ανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια αλλά δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη για το έργο καθώς δεν είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία
Κώστας Στάμου
38 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης καθώς αυτή την ώρα πραγματογνώμονες της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν αυτοψία στα συντρίμμια του οικοπέδου όσο και στα διπλανά κτίρια επί της οδού Αλκμήνης.

Χθες, στο χώρο βρέθηκε κλιμάκιο μηχανικών της Πολεοδομίας που επιθεώρησε το οικόπεδο και το κτίριο το οποίο κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα της Πολεοδομίας προέκυψε πώς για την υπό ανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια αλλά δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη για το έργο καθώς δεν είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.


Οι μηχανικοί της Περιφέρειας Αττικής ελέγχουν όροφο προς όροφο τη διπλανή πολυκατοικία, η οποία είχε εκκενωθεί μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της από την κατάρρευση, ώστε να διαπιστώσουν αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας μετά το συμβάν.

Στην οδό Αλκμήνης βρέθηκε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε πως η δημοτική Αρχή έχει έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb προκειμένου η πλατφόρμα να διαθέσει χώρους φιλοξενίας για τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Ο κ. Δούκας δήλωσε, επίσης, πως για αυτό το σκοπό ο Δήμος θα ζητήσει βοήθεια και από άλλα ξενοδοχεία ενώ η Λέσχη Φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένει ανοιχτή για τα 7 νοικοκυριά που ξεσπιτώθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
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Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία
Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία
Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία
Αναζητείται λύση μέσω Airbnb για τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει εκκενωθεί και η διπλανή πολυκατοικία

Ακόμη, επιβεβαίωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας έλαβε απόφαση να ενισχυθούν οικονομικά οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων με ένα έκτακτο, πρώτο βοήθημα, ύψους 3.000 ευρώ.
Κώστας Στάμου
38 ΣΧΟΛΙΑ

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