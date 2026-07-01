Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα
ΕΛΛΑΔΑ
Δήμος Αθηναίων Οικονομική ενίσχυση Πετράλωνα Κατάρρευση κτηρίου

Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας

Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα
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Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, και όπως είχε ανακοινώσει χθες ο Χάρης Δούκας, εγκρίθηκε η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

«Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται» καταλήγει σε σχετική ανακοίνωση του δήμου.
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