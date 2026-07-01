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Φυλάκιση 2,5 ετών σε 27χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους στο Πήλιο
Φυλάκιση 2,5 ετών σε 27χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους στο Πήλιο
Ο 27χρονος καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό και παράνομη είσοδο στη χώρα
Ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη παραμονή στη χώρα κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου 27χρονος που ξυλοκόπησε την 24χρονη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους, σε χωριό του Πηλίου.
Η 24χρονη, η οποία κατέθεσε μέσω διερμηνέα, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της επέστρεψε μεθυσμένος από την δουλειά και άρχισε να φωνάζει επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της στην Αλβανία, σύμφωνα με το gegonota.news. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν βγήκε έξω από το σπίτι για να αποφύγει τον καβγά, εκείνος την ακολούθησε, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και στη συνέχεια την άρπαξε από τα χέρια, ενώ το ανήλικο παιδί τους φέρεται να τον παρακαλούσε να σταματήσει.
Όπως ανέφερε, λίγη ώρα αργότερα κατέφυγε στο σπίτι φίλης της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν εκδορές στα χέρια, μελανιές στο στήθος και τραυματισμός στο τριχωτό της κεφαλής. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν, σημειώνοντας πως όταν ο σύζυγός της γίνεται επιθετικός όταν πίνει.
Από την πλευρά του, ο 27χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν τη χτύπησε και ότι επιχείρησε μόνο να της πάρει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια λόγω ζήλιας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να τον καταγγείλει, ενώ ανέφερε πως υπήρχαν εντάσεις εξαιτίας της στάσης της οικογένειάς της απέναντί του.
Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο και για τις δύο πράξεις που του αποδίδονταν, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό την όρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από την χώρα.
Η 24χρονη, η οποία κατέθεσε μέσω διερμηνέα, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της επέστρεψε μεθυσμένος από την δουλειά και άρχισε να φωνάζει επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της στην Αλβανία, σύμφωνα με το gegonota.news. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν βγήκε έξω από το σπίτι για να αποφύγει τον καβγά, εκείνος την ακολούθησε, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και στη συνέχεια την άρπαξε από τα χέρια, ενώ το ανήλικο παιδί τους φέρεται να τον παρακαλούσε να σταματήσει.
Όπως ανέφερε, λίγη ώρα αργότερα κατέφυγε στο σπίτι φίλης της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν εκδορές στα χέρια, μελανιές στο στήθος και τραυματισμός στο τριχωτό της κεφαλής. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν, σημειώνοντας πως όταν ο σύζυγός της γίνεται επιθετικός όταν πίνει.
Από την πλευρά του, ο 27χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν τη χτύπησε και ότι επιχείρησε μόνο να της πάρει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια λόγω ζήλιας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να τον καταγγείλει, ενώ ανέφερε πως υπήρχαν εντάσεις εξαιτίας της στάσης της οικογένειάς της απέναντί του.
Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο και για τις δύο πράξεις που του αποδίδονταν, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό την όρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από την χώρα.
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