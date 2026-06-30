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Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία είναι Ρομά, φέρονται να δραστηριοποιούνται από τα μέσα του 2025, διαπράττοντας κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες, ενώ εμπλέκονται και σε τηλεφωνικές απάτες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 58 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 450.000 ευρώ.
Κατά την επιχείρηση έχουν συλληφθεί έως τώρα οκτώ άτομα, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία είναι Ρομά, φέρονται να δραστηριοποιούνται από τα μέσα του 2025, διαπράττοντας κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες, ενώ εμπλέκονται και σε τηλεφωνικές απάτες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 58 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 450.000 ευρώ.
Κατά την επιχείρηση έχουν συλληφθεί έως τώρα οκτώ άτομα, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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