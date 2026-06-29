Η στιγμή που η 57χρονη στην Κορινθία βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, δείτε βίντεο
Η στιγμή που η 57χρονη στην Κορινθία βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, δείτε βίντεο
Η γυναίκα φαίνεται να πλησιάζει το σημείο με το σκυλάκι της, να ανάβει φωτιά και να επιστρέφει στο σπίτι της
Την στιγμή που η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία βάζει φωτιά σε χωράφι κατέγραψε βίντεο το οποίο και είδε το φως της δημοσιότητας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου και σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα για την πρόκλησή της.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 18:46 και κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, την υπόθεση ανέλαβαν οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
Κατά την προανάκριση, προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της 57χρονης, η οποία φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα ή σπίρτα. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κορινθίας.
Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με το σκυλάκι της και να κατευθύνεται σε χωράφι με ξερά χόρτα. Στη συνέχεια φαίνεται να σκύβει στο σημείο και να βάζει φωτιά, πριν επιστρέψει στο σπίτι της.
Η φωτιά, λόγω και των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, άρχισε να εξαπλώνεται γρήγορα, ενώ κοντά στο σημείο υπήρχαν πεύκα και κατοικίες. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, σε συνδυασμό με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής, είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
Η φωτιά έκαψε έκταση περίπου 3 στρεμμάτων με ξερά χόρτα, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.
Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 18:46 και κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, την υπόθεση ανέλαβαν οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
Κατά την προανάκριση, προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της 57χρονης, η οποία φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα ή σπίρτα. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κορινθίας.
Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με το σκυλάκι της και να κατευθύνεται σε χωράφι με ξερά χόρτα. Στη συνέχεια φαίνεται να σκύβει στο σημείο και να βάζει φωτιά, πριν επιστρέψει στο σπίτι της.
Η φωτιά έκαψε έκταση περίπου 3 στρεμμάτων με ξερά χόρτα, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.
Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
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