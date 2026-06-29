Συνελήφθη 57χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στην Κορινθία
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνελήφθη 57χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στην Κορινθία

Πρόκετια για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό για το 2026

Συνελήφθη 57χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στην Κορινθία
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Στη σύλληψη μιας 57χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/6) σε περιοχή της Κορινθίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε στις 18:46 σε ξηρά χόρτα, ενώ από την προανάκριση που διενήργησαν οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προέκυψε ότι η 57χρονη φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης μετέβησαν άμεσα στην περιοχή στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Κορινθίας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το ένατο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση φέτος

Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του 2026.

Μέχρι και τις 28 Ιουνίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι εννέα αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 σχετίζονται με πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος τονίζουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών σε κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας.
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