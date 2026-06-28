Η Ελλάδα επενδύει στα θαλάσσια drones: Πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις χτίζουν οικοσύστημα με τεχνογνωσία MIT, το «μάθημα» της Λευκάδας

Στόχοι και μαθήματα

Άλλωστε, προμετωπίδα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτέλεσαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πεδίο, με δεδομένο ότι διαθέτει την κατάλληλη γεωγραφική θέση, ναυτική γνώση αιώνων αλλά και ένα από τα πιο έμπειρα πολεμικά ναυτικά στις υποβρύχιες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα με υψηλού επιπέδου Στρατιωτικές Σχολές. Αυτό, στο οποίο, ωστόσο, υστερούσε σημαντικά μέχρι πρότινος η χώρα, ήταν η έλλειψηγύρω από τα, τα οποία εμφανίζουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, τόσο ως προς την κατασκευή και την πλοήγηση και κυρίως ως προς τον εντοπισμό τους, μήνυμα το οποίο ελήφθη, στην περίπτωση του ουκρανικού θαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά, στις ακτές της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει ένα εγχώριο οικοσύστημα και να αποτελέσει μια βάση για την περαιτέρω εξέλιξη των αυτόνομων θαλάσσιων οχημάτων, αυξάνοντας το αποτύπωμά της στη διεθνή αμυντική βιομηχανία.Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εντατικά εκπαιδευτικά σκέλη, βασισμένα σε μαθήματα του MIT, ενώ ευθυγραμμίζεται πλήρως ως προς τους στόχους της μεταρρυθμιστικής «Ατζέντας 2030», αφού συμβάλλει:- στην εισαγωγή και αφομοίωση τεχνογνωσίας αιχμής από το MIT σε κρίσιμους τομείς, όπως η θαλάσσια ρομποτική, η αυτονομία, οι αισθητήρες, οι επικοινωνίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η ολοκλήρωση μη επανδρωμένων συστημάτων,- στην ενίσχυση της ικανότητας του Πολεμικού Ναυτικού να κατανοεί, να αξιολογεί και να αξιοποιεί μελλοντικά αυτόνομα θαλάσσια συστήματα, όπως μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια αυτόνομα συστήματα,- στη δημιουργία πυρήνα στελεχών υψηλής εξειδίκευσης σε αναδυόμενες τεχνολογίες με άμεση συνάφεια προς το σύγχρονο ναυτικό επιχειρησιακό περιβάλλον, στη σύνδεση της διεθνούς ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων,- στην υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας αμυντικής καινοτομίας, μέσω της πρωτοβουλίας του ΕΛΚΑΚ και σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ και την «Ατζέντα 2030»,- στην ανάδειξη της ΣΝΔ ως κόμβου τεχνολογικής εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας σε τεχνολογίες θαλάσσιας ρομποτικής, αυτονομίας και μη επανδρωμένων συστημάτων,- στη δημιουργία οργανωμένης διακλαδικής εκπαιδευτικής βάσης,- στην επιτάχυνση της αφομοίωσης πρωτοποριακών εφαρμογών, με σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την επιχειρησιακή πράξη και- στην ενίσχυση της διά βίου μάθησης και της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.