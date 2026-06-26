Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας
Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων
Φωτιά εκδηλώθηκε, πριν λίγη ώρα, στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών.
Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών.
Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.
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