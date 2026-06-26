Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Λεωφόρος Κηφισού

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε, πριν λίγη ώρα, στη Λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων. 

Η φωτιά ξέσπασε  σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα,  στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών. 

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας
2 ΣΧΟΛΙΑ

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