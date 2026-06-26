Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών - Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων