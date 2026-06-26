Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια σε Αθήνα και Κηφισιά

Eνδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία