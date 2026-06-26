Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια σε Αθήνα και Κηφισιά
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Οικιακή βοηθός Κηφισιά Αθήνα

Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια σε Αθήνα και Κηφισιά

Eνδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία

Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια σε Αθήνα και Κηφισιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη μίας 29χρονης, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από κατοικίες όπου εργαζόταν ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα, η 29χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την απρόσκοπτη πρόσβασή της στις κατοικίες όπου εργαζόταν, αφαιρώντας συστηματικά, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από σπίτια στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ενδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης