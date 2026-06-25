Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Τζόκερ 25/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 25/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (25/6), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 2.900.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3083 είναι οι εξής: 18, 31, 36, 40, 42 και Τζόκερ το 1.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3083 είναι οι εξής: 18, 31, 36, 40, 42 και Τζόκερ το 1.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
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