Το Ελληνικό βάζει ελληνική υπογραφή στην πράσινη μετακίνηση με το NOOS

... για τις καθημερινές μετακινήσεις εντός των εγκαταστάσεων, σε μια συνεργασία της ECOSHIFT, του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος και της Lamda Development.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Το Ελληνικό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη και φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων μικροκινητικότητας ενισχύει τη φιλοσοφία της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της πιο αποδοτικής μετακίνησης σε μεγάλες εγκαταστάσεις.

Το Ellinikon Sports Park εκτείνεται σε μια μεγάλη έκταση και περιλαμβάνει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, στίβους και χώρους άθλησης που ήδη χρησιμοποιούνται για διοργανώσεις και προπονήσεις. Η καθημερινή λειτουργία ενός τόσο μεγάλου συγκροτήματος απαιτεί γρήγορες και ευέλικτες μετακινήσεις προσωπικού, κάτι που τα καλά ηλεκτρικά σκούτερ μπορούν να εξυπηρετήσουν ιδανικά.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το NOOS, το πρώτο ηλεκτρικό σκούτερ που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Ελλάδα από Έλληνες μηχανικούς. Το όχημα αποτελεί δημιούργημα της ECOSHIFT, της μονάδας καινοτομίας του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, και παράγεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αττική.

Το NOOS ανήκει στην κατηγορία L3e-A1, διαθέτει ηλεκτροκινητήρα Bosch ισχύος έως 5 kW και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 80 χλμ./ώρα. Με μία ή δύο αποσπώμενες μπαταρίες προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 131 χιλιόμετρα, ενώ υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέσω εφαρμογής, λειτουργία όπισθεν, ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση και πολλαπλά προγράμματα οδήγησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το NOOS σηματοδοτεί την επιστροφή της ελληνικής βιομηχανίας στην παραγωγή οχημάτων μετά από δεκαετίες, με σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία σε σχεδιασμό, εξέλιξη και κατασκευή.

Η φιλοσοφία πίσω από το έργο ονομάζεται «Sustainability+» και αφορά μια συνολική προσέγγιση στη βιώσιμη κινητικότητα, όπου η τεχνολογία, η λειτουργικότητα και η αισθητική συνυπάρχουν με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στις πόλεις.

Η παρουσία του NOOS στο Ελληνικό έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της χώρας και από την άλλη ένα ελληνικό όχημα νέας γενιάς. Η συνάντηση αυτών των δύο πρωτοβουλιών αποτυπώνει την προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ισχυρότερο ρόλο όχι μόνο στην κατανάλωση αλλά και στην παραγωγή τεχνολογιών που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.

Για το ελληνικό NOOS, η συνεργασία με το Ellinikon Sports Park αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του μέχρι σήμερα, καθώς τοποθετεί το πρώτο «made in Greece by Greeks» ηλεκτρικό σκούτερ στην καρδιά ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη.





