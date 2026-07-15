Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Κόβει την ανάσα βίντεο από τις πυρκαγιές στον Καναδά, οι φλόγες απειλούν τρένο: Είμαστε περικυκλωμένοι
Κόβει την ανάσα βίντεο από τις πυρκαγιές στον Καναδά, οι φλόγες απειλούν τρένο: Είμαστε περικυκλωμένοι
Η Canadian National Railway που διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα ανακοίνωσε πως τρία που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Άρμστρονγκ - Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε βουλευτής
Συγκλονίζει το βίντεο από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, με τις φλόγες να απειλούν να καταπιούν ένα τρένο.
Το βίντεο από το εσωτερικό της του τρένου δείχνει το τοπίο στο Άρμστρονγκ, κοντά στο Οντάριο, να καίγεται ενώ ο μηχανοδηγός έλεγε: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».
Σύμφωνα με την Telegraph, παρά το γεγονός ότι ήταν περικυκλωμένοι από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε ο βουλευτής της νομοθετικής συνέλευσης του Οντάριο Σολ Μαμάκβα.
Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο απειλούν πλέον να στείλουν πυκνά νέφη καπνού προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Πολλές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση άνω των 32 χιλιομέτρων.
Το βίντεο από το εσωτερικό της του τρένου δείχνει το τοπίο στο Άρμστρονγκ, κοντά στο Οντάριο, να καίγεται ενώ ο μηχανοδηγός έλεγε: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».
Σύμφωνα με την Telegraph, παρά το γεγονός ότι ήταν περικυκλωμένοι από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε ο βουλευτής της νομοθετικής συνέλευσης του Οντάριο Σολ Μαμάκβα.
Η Canadian National Railway που διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα ανακοίνωσε πως τρία που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Άρμστρονγκ την Τρίτη, σύμφωνα με το καναδικό μέσο ενημέρωσης Superior North News. Τα πληρώματα των τρένων τα εκκένωσαν, όπως αναφέρει η New York Post.
This is near Armstrong, Ontario.— Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026
When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0
Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο απειλούν πλέον να στείλουν πυκνά νέφη καπνού προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Πολλές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση άνω των 32 χιλιομέτρων.
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