Κόβει την ανάσα βίντεο από τις πυρκαγιές στον Καναδά, οι φλόγες απειλούν τρένο: Είμαστε περικυκλωμένοι
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Φωτιά Τρένο

Κόβει την ανάσα βίντεο από τις πυρκαγιές στον Καναδά, οι φλόγες απειλούν τρένο: Είμαστε περικυκλωμένοι

Η Canadian National Railway που διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα ανακοίνωσε πως τρία που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Άρμστρονγκ - Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε βουλευτής

Κόβει την ανάσα βίντεο από τις πυρκαγιές στον Καναδά, οι φλόγες απειλούν τρένο: Είμαστε περικυκλωμένοι
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Συγκλονίζει το βίντεο από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, με τις φλόγες να απειλούν να καταπιούν ένα τρένο.

Το βίντεο από το εσωτερικό της του τρένου δείχνει το τοπίο στο Άρμστρονγκ, κοντά στο Οντάριο, να καίγεται ενώ ο μηχανοδηγός έλεγε: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Σύμφωνα με την Telegraph, παρά το γεγονός ότι ήταν περικυκλωμένοι από τη φωτιά, όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Το τρομακτικό βίντεο δημοσίευσε ο βουλευτής της νομοθετικής συνέλευσης του Οντάριο Σολ Μαμάκβα.

Η Canadian National Railway που διαχειρίζεται τα εμπορευματικά τρένα ανακοίνωσε πως τρία που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Άρμστρονγκ την Τρίτη, σύμφωνα με το καναδικό μέσο ενημέρωσης Superior North News. Τα πληρώματα των τρένων τα εκκένωσαν, όπως αναφέρει η New York Post

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο απειλούν πλέον να στείλουν πυκνά νέφη καπνού προς τις Μεγάλες Λίμνες και τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Πολλές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση άνω των 32 χιλιομέτρων.
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