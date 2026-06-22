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Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 80χρονος με φυτεία κάνναβης, Καλάσνικοφ και πιστόλια στα χέρια των Αρχών
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 80χρονος με φυτεία κάνναβης, Καλάσνικοφ και πιστόλια στα χέρια των Αρχών
Εντοπίστηκαν 34 δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Μαλεβιζίου
Δύο ημεδαποί, ηλικίας 47 και 80 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε φυτεία με 34 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και 1,5 μέτρο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 80χρονος εντοπίστηκε να μεταβαίνει με Ι.Χ. όχημα στον χώρο της φυτείας και να πραγματοποιεί καλλιεργητικές εργασίες.
Ακολούθησαν έρευνες στον χώρο της φυτείας, στην κοινή οικία των δύο συλληφθέντων, καθώς και σε ποιμνιοστάσια που χρησιμοποιούσαν από κοινού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV με γεμιστήρα, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, 46 πλήρη φυσίγγια και ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία, 963 πλαστικά ενώτια, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής, καθώς εντοπίστηκαν ελλείψεις σε ενώτια ζώων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης.
Το Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιούνταν κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των αξιόποινων πράξεων.
Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε φυτεία με 34 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και 1,5 μέτρο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 80χρονος εντοπίστηκε να μεταβαίνει με Ι.Χ. όχημα στον χώρο της φυτείας και να πραγματοποιεί καλλιεργητικές εργασίες.
Ακολούθησαν έρευνες στον χώρο της φυτείας, στην κοινή οικία των δύο συλληφθέντων, καθώς και σε ποιμνιοστάσια που χρησιμοποιούσαν από κοινού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV με γεμιστήρα, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, 46 πλήρη φυσίγγια και ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία, 963 πλαστικά ενώτια, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής, καθώς εντοπίστηκαν ελλείψεις σε ενώτια ζώων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης.
Το Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιούνταν κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των αξιόποινων πράξεων.
Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.
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