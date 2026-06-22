Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 80χρονος με φυτεία κάνναβης, Καλάσνικοφ και πιστόλια στα χέρια των Αρχών
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ναρκωτικά Συλλήψεις

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 80χρονος με φυτεία κάνναβης, Καλάσνικοφ και πιστόλια στα χέρια των Αρχών

Εντοπίστηκαν 34 δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Μαλεβιζίου

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 80χρονος με φυτεία κάνναβης, Καλάσνικοφ και πιστόλια στα χέρια των Αρχών
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο ημεδαποί, ηλικίας 47 και 80 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε φυτεία με 34 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και 1,5 μέτρο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 80χρονος εντοπίστηκε να μεταβαίνει με Ι.Χ. όχημα στον χώρο της φυτείας και να πραγματοποιεί καλλιεργητικές εργασίες.

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη: 80χρονος με φυτεία κάνναβης, Καλάσνικοφ και πιστόλια στα χέρια των Αρχών


Ακολούθησαν έρευνες στον χώρο της φυτείας, στην κοινή οικία των δύο συλληφθέντων, καθώς και σε ποιμνιοστάσια που χρησιμοποιούσαν από κοινού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV με γεμιστήρα, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, 46 πλήρη φυσίγγια και ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία, 963 πλαστικά ενώτια, ενώ διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής, καθώς εντοπίστηκαν ελλείψεις σε ενώτια ζώων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης.

Το Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιούνταν κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης των αξιόποινων πράξεων.

Κλείσιμο
Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης