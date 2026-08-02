Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία
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Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς

Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία
Υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι ωστόσο έχουν μερικώς εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, εξελίσσεται για τρίτη ημέρα η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31/07 στη Νότια Βοιωτία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Αττική.

Όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και σε ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.

Δείτε χάρτες: 
Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία
Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία
Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία
Πέφτουν οι άνεμοι από το απόγευμα, ριπές ανέμου έως 70 χιλιομέτρων την ώρα στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

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