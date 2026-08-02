Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σταθαίικα Άργους, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σταθαίικα Άργους, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 2/8 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σταθαίικα Άργους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (2/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Σταθαίικα Άργους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:30 και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 59 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.
Η φωτιά παρουσιάζει καλή εικόνα.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 59 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.
Η φωτιά παρουσιάζει καλή εικόνα.
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