Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δυο πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου
ΕΛΛΑΔΑ
Πατέρας Αντώνιος

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δυο πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση λόγω κινδύνου δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων – Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δυο πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου
Βασιλική Κόκκαλη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασελγείς πράξεις σε βάρος δυο νεαρών αγοριών, πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν σήμερα τόσο ο ιεράς και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή όσο και ο ένας εκ των δυο νεαρών που έχουν καταγγείλει τον ιερά για ασέλγεια.

Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Ένα αίτημα που δεν βρήκε σύμφωνους τους συνηγόρους υπεράσπισης του ιερά, οι οποίοι τόνισαν ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των καταγγελόντων έχει δώσει συνεντεύξεις, επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. «Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο πρέπει να και να τον προστατεύει...», σημείωσε η υπεράσπιση για να επισημάνει πως η συμπεριφορά του κατηγορούμενου με τη χορήγηση συνεντεύξεων, αναιρεί στη πράξη το αίτημά του για διεξαγωγή της διαδικασίας με κλειστές πόρτες.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. "Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της δίκης πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της δίκης κελκλεισμένων διότι οι κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Εξάλλου αμφότερες πι πλευρές έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ κατά την προδικασία. Να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα", είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Το δικαστήριο αποφάσισε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο σύνολο της, χωρίς δηλαδή τη παρουσία κοινού και δημοσιογράφων.

Η επόμενη δικάσιμος ορίσθηκε για αύριο.
Βασιλική Κόκκαλη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης