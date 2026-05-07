Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δυο πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου

Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του πατρός Αντωνίου
για ασελγείς πράξεις σε βάρος δυο νεαρών αγοριών, πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου.
Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν σήμερα τόσο ο ιεράς και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή
όσο και ο ένας εκ των δυο νεαρών που έχουν καταγγείλει τον ιερά για ασέλγεια.
Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Ένα αίτημα που δεν βρήκε σύμφωνους τους συνηγόρους υπεράσπισης του ιερά, οι οποίοι τόνισαν ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των καταγγελόντων έχει δώσει συνεντεύξεις, επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. «Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο πρέπει να και να τον προστατεύει...», σημείωσε η υπεράσπιση για να επισημάνει πως η συμπεριφορά του κατηγορούμενου με τη χορήγηση συνεντεύξεων, αναιρεί στη πράξη το αίτημά του για διεξαγωγή της διαδικασίας με κλειστές πόρτες.
Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. "Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της δίκης πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της δίκης κελκλεισμένων διότι οι κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Εξάλλου αμφότερες πι πλευρές έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ κατά την προδικασία. Να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα", είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.
Το δικαστήριο αποφάσισε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο σύνολο της, χωρίς δηλαδή τη παρουσία κοινού και δημοσιογράφων.
Η επόμενη δικάσιμος ορίσθηκε για αύριο.