Παιδιά τα αθώα θύματα από τα εγκλήματα γονιών: Μένουν χωρίς οικογένεια, ποιοι αναλαμβάνουν να τα μεγαλώσουν

Η αναδοχή

Η κραυγή της γιαγιάς

Τα πραγματικά θύματα

Με αφορμή την υπόθεση των δύο παιδιών της Καλαμάτας, τοσε ανακοίνωσή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η συγγενική αναδοχή προτιμάται κατά τον νόμο, όταν υπάρχει συγγενικό πρόσωπο που επιθυμεί να αναλάβει την πραγματική φροντίδα του παιδιού και αξιολογείται ως κατάλληλο από τις αρμόδιες αρχές. Ετσι, το παιδί μπορεί να παραμείνει κοντά σε πρόσωπα με τα οποία έχει ήδη οικογενειακούς και συναισθηματικούς δεσμούς και να διατηρήσει τη συνέχεια και τη σταθερότητα που χρειάζεται». Παράλληλα, αναφέρεται ότι το 2021 θεσπίστηκε για πρώτη φορά το επίδομα αναδοχής, το ποσό του οποίου αυξήθηκε το 2024 και πλέον ανέρχεται:■ σε 525 ευρώ για κάθε παιδί τυπικής ανάπτυξης και■ σε 750 ευρώ για κάθε παιδί με αναπηρία (νοητική, κινητική, ψυχική ή αισθητηριακή).«Παρότι η διαδικασία είναι ταχύτερη για τους συγγενείς-αναδόχους, η καταλληλότητά τους εξακολουθεί και αξιολογείται κανονικά. Οι κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν προσεκτικά αν συγγενείς-ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν στο παιδί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης, την υγεία και τη δυνατότητα φροντίδας του», σημειώνεται.Κι αν ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε την Παρασκευή για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τα δίδυμα του Πολωνού καθηγητή και της Ελληνίδας οικονομολόγου, η κυρία, μητέρα της Ερατώς που δολοφονήθηκε το 2019 μέσα στο σπίτι της στη Μυτιλήνη από τον εν διαστάσει σύζυγό της, βάζει μία ακόμη διάσταση που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά της Πολιτείας.Η κυρία Κρεμαστιώτη μεγαλώνει την εγγονή της, που ήταν μόλις δύο ετών όταν δολοφονήθηκε, στα 24 της, η μαμά της. Μιλώντας στην εκπομπήτουκαι τους Γιάννη Χαραμίδη και Μαρίνο Αλειφέρη, είχε επισημάνει ότι η Πολιτεία «δεν ξέρει τι γίνονται αυτά τα παιδιά», τα παιδιά που αφήνουν πίσω τους τα θύματα εγκλημάτων. «Δεν μας έχει χτυπήσει ποτέ κανείς την πόρτα, ένας κοινωνικός λειτουργός, να δει πού είναι αυτό το παιδί, είναι στα καλά τους οι άνθρωποι που το μεγαλώνουν...» σχολίασε.Η κυρία Κρεμαστιώτη περιέγραψε την ευλογία και την ταυτόχρονη δυσκολία στο μεγάλωμα της εγγονής της: «Είμαι μισή γυναίκα, μισή μάνα, μισός άνθρωπος, μισό σ’ αγαπώ αφότου στερήθηκα βίαια το παιδί μου. Μόνο ο πόνος είναι ολόκληρος», είπε και συνέχισε: «Είναι τρομερή ευλογία να μεγαλώνουμε την εγγονή μας, τη συνέχεια του παιδιού μας, όμως είναι και τρομερά δύσκολο για ένα παιδί να μεγαλώνει με τη γιαγιά και τον παππού και όχι με τη μαμά του. Ξέρει τι έχει συμβεί και ζητάει τη μαμά της εκατό φορές τη μέρα. Κάνει ερωτήσεις όπως “πώς θα ήταν τώρα η μαμά μου;”, “θα της άρεσε αυτό που φοράω;”, “θα της άρεσαν τα μαλλιά μου;”. Τι να πεις στο παιδί;».Το πιο δύσκολο για όσους αναλαμβάνουν τη φροντίδα των παιδιών που μένουν πίσω είναι να αναπληρώσουν το κενό, να φροντίσουν τις πληγές, να μιλήσουν. Στην περίπτωση της, της κόρης τηςκαι του δολοφόνου της,, το παιδάκι ήταν μόλις έντεκα μηνών όταν η 20χρονη μαμά της δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2021. Η Λυδία μεγαλώνει με τα ξαδέλφια της, την ετεροθαλή αδελφή της μητέρας της και τη γιαγιά της στις Φιλιππίνες. Οπως έχει πει ο παππούς της,, η μικρούλα ξέρει ότι η μαμά της έχει πεθάνει, αλλά η οικογένεια έκρινε ότι είναι πολύ νωρίς να μάθει τι έχει συμβεί.«Είναι πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί έξι ετών ότι ο μπαμπάς του ήταν αυτός που έκανε κακό στη μαμά του», περιέγραφε ο παππούς της Λυδίας. Οπως ο ίδιος είπε, στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο να μεγαλώνει ένα παιδί με τους παππούδες του, αφού πολλοί μεταναστεύουν και αφήνουν τα παιδιά τους πίσω. Σε ό,τι αφορά την οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, πληροφορίες αναφέρουν ότι την πείραξε περισσότερο ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το παιδί παρά το γεγονός ότι ζει πλέον στις Φιλιππίνες.Μακριά από την Ελλάδα, η οικογένεια τηςέκρινε ότι η κόρη της θα μεγαλώσει με μεγαλύτερη ασφάλεια και ισορροπία. Η απόσταση είναι κομμάτι στο δίχτυ προστασίας που έστησε η οικογένεια τηςγια την κόρη της.Τι συμβαίνει, όμως, όταν τον ρόλο του γονιού καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερα αδέλφια; Αυτό ισχύει για τα παιδιά της, που τη σκότωσε ο πρώην άνδρας της στα 40 της χρόνια με μαχαίρι στη μέση του δρόμου, στο Μενίδι, τον Μάιο του 2024. «Τα παιδιά που μένουν πίσω δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα», είπε η 20χρονημιλώντας σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο. Η κοπέλα, που στάθηκε απέναντι στον άνθρωπο που της στέρησε τη μάνα της στο δικαστήριο και υπερασπίστηκε τη μνήμη της, έθεσε το ζήτημα των παιδιών και την απουσία της Πολιτείας από τη μέριμνα για τα «άλλα θύματα». Η Τζέσικα μετά τη δολοφονία της μητέρας της ανέλαβε τη φροντίδα και την επιμέλεια του ανήλικου αδελφού της.