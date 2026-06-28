Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Βλάβη σε Flying Dolphin με 79 επιβάτες στην Αίγινα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του
Βλάβη σε Flying Dolphin με 79 επιβάτες στην Αίγινα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του
Εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια επρόκειτο να συνεχίσει για τον Πειραιά
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του Flying Dolphin ATHINA στο λιμάνι της Αίγινας, λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης που διαπιστώθηκε στο πλοίο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιπτάμενο δελφίνι εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια επρόκειτο να συνεχίσει για τον Πειραιά, μεταφέροντας 79 επιβάτες.
Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιπτάμενο δελφίνι εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια επρόκειτο να συνεχίσει για τον Πειραιά, μεταφέροντας 79 επιβάτες.
Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
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