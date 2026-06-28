Βλάβη σε Flying Dolphin με 79 επιβάτες στην Αίγινα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγινα Πλοίο Ιπτάμενο δελφίνι

Βλάβη σε Flying Dolphin με 79 επιβάτες στην Αίγινα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του

Εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια επρόκειτο να συνεχίσει για τον Πειραιά

Βλάβη σε Flying Dolphin με 79 επιβάτες στην Αίγινα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του Flying Dolphin ATHINA στο λιμάνι της Αίγινας, λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης που διαπιστώθηκε στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιπτάμενο δελφίνι εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια επρόκειτο να συνεχίσει για τον Πειραιά, μεταφέροντας 79 επιβάτες.

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

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