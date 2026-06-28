Τα μυστικά του φημισμένου κερασιού της Αγιάς

«Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες από την προηγούμενη χρονιά, όταν ο παγετός κατέστρεψε μεγάλο μέρος της παραγωγής. Οι αποζημιώσεις που εκκρεμούν είναι σημαντικό ζήτημα για τους παραγωγούς», υπογραμμίζει ο κ. Ζέικος.Για την Αγιά, το κεράσι στηρίζει εισοδήματα, κινητοποιεί εργατικά χέρια την περίοδο της συγκομιδής και ενισχύει την παρουσία της περιοχής στις αγορές. Η σημασία του αποτυπώνεται και στη Γιορτή Κερασιού που διοργανώνεται στην περιοχή και αποτελεί έναν θεσμό που κρατά ζωντανή τη σχέση του τόπου με την καλλιέργεια και την παραγωγή.Έτσι, το κεράσι της Αγιάς συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα προϊόντα που κρατούν ζωντανή την αγροτική οικονομία της περιοχής και αναδεικνύουν την ποιότητα της θεσσαλικής γης.