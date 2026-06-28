Σε λιμάνι της Τουρκίας ρυμουλκείται το δεξαμενόπλοιο που είχε μείνει ακυβέρνητο ανοιχτά της Αλοννήσου
Σε λιμάνι της Τουρκίας ρυμουλκείται το δεξαμενόπλοιο που είχε μείνει ακυβέρνητο ανοιχτά της Αλοννήσου
Στο δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας που μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι
Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας ρυμουλκείται το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER», το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόννησο.
Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος» κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλοιο, σημαίας Μάλτας, και να το απομακρύνει από την περιοχή.
Στο «YM JUPITER» επέβαιναν 17 μέλη πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ενώ το πλοίο μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) είχε απευθύνει έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό κρινόταν αναγκαίο.
Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος» κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλοιο, σημαίας Μάλτας, και να το απομακρύνει από την περιοχή.
Στο «YM JUPITER» επέβαιναν 17 μέλη πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ενώ το πλοίο μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) είχε απευθύνει έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό κρινόταν αναγκαίο.
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