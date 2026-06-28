Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ιορδανία - Αργεντινή 1-3: Άνετη τριάρα με νέα γκολάρα Μέσι - Δείτε όλα τα γκολ
Ιορδανία - Αργεντινή 1-3: Άνετη τριάρα με νέα γκολάρα Μέσι - Δείτε όλα τα γκολ
Με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει ερχόμενος από τον πάγκο, η Αργεντινή επικράτησε 1-3 της Ιορδανίας και φορτσάρει για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ
Με το άνετο 1-3 επί της Ιορδανίας έκλεισε το πρωί της Κυριακής (28/6) η παρουσία της Αργεντινής στους ομίλους του φετινού Μουντιάλ, με την Αλμπισελέστε να κάνει το 3/3 και να συνεχίζει στη φάση των «32», όπου και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (4/7, 01:00).
Γκολάρες με φάουλ από Λο Σέλσο και Μέσι (μπήκε αλλαγή στο 60', έφτασε τα 6 γκολ στο θεσμό), πρώτο... τεμάχιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο για Λαουτάρο Μαρτίνες και... πανζουρλισμός στο τέρμα των Ιορδανών.
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Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια άρχισε να... φορτσάρει και βρήκε δεύτερο γκολ στο 31', μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες (πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ), που δόθηκε με onfield review για μαρκάρισμα στον Σενέσι. Το 0-2 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με ένα σουτ του Χούλιαν Άλβαρες στο 45+3' να είναι η μοναδική αξιόλογη φάση.
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Ο Λο Σέλσο είχε ακυρωθέν γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο (51'), ενώ τρία λεπτά μετά η Ιορδανία μείωσε σε 1-2 με κοντινή προβολή του Αλ Ταμάρι, προκαλώντας... πανζουρλισμό στις εξέδρες.
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Όμως, η τελευταία λέξη άνηκε στον Μέσι. Ο Pulga που πέρασε ως αλλαγή στο ματς (60'), σκόραρε (ξανά) με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 80' για το τελικό 1-3, φτάνοντας τα 19 γκολ και συνεχίζοντας τον μύθο του.
Γκολάρες με φάουλ από Λο Σέλσο και Μέσι (μπήκε αλλαγή στο 60', έφτασε τα 6 γκολ στο θεσμό), πρώτο... τεμάχιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο για Λαουτάρο Μαρτίνες και... πανζουρλισμός στο τέρμα των Ιορδανών.
Το ματςΗ Αλμπισελέστε απολύτως φυσιολογικά είχε το πάνω χέρι από το πρώτο σφύριγμα, με τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο να προειδοποιεί στο 7' με γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο άσος της Ρεάλ Μπέτις ωστόσο φυλούσε κάτι καλύτερο για το 19ο λεπτό, όταν και εκτέλεσε άψογα φάουλ έξω από την περιοχή, αφήνοντας άγαλμα τον Αμπντουλαίλα για το 0-1.
Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια άρχισε να... φορτσάρει και βρήκε δεύτερο γκολ στο 31', μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες (πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ), που δόθηκε με onfield review για μαρκάρισμα στον Σενέσι. Το 0-2 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με ένα σουτ του Χούλιαν Άλβαρες στο 45+3' να είναι η μοναδική αξιόλογη φάση.
Ο Λο Σέλσο είχε ακυρωθέν γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο (51'), ενώ τρία λεπτά μετά η Ιορδανία μείωσε σε 1-2 με κοντινή προβολή του Αλ Ταμάρι, προκαλώντας... πανζουρλισμό στις εξέδρες.
Όμως, η τελευταία λέξη άνηκε στον Μέσι. Ο Pulga που πέρασε ως αλλαγή στο ματς (60'), σκόραρε (ξανά) με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 80' για το τελικό 1-3, φτάνοντας τα 19 γκολ και συνεχίζοντας τον μύθο του.
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με τον 39χρονο μάγο να έχει ήδη 6 γκολ στον φετινό θεσμό και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την πατρίδα του στα νοκ-άουτ, με το 3/3 (9β.).
Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπντουλαίλα, Νασίμπ, Αλ-Αράμπ, Αμπουνταχάμπ, Χαντάντ, Ρασντάν, Ραουαμπντές, Τάχα, Αζαϊέχ, Ολβάν, Φακουρι.
Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Σιμεόνε, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Παλάσιος, Παζ, Λο Σέλσο, Άλβαρες, Λαουτάρο.
πηγή: gazzetta
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