Ιορδανία - Αργεντινή 1-3: Άνετη τριάρα με νέα γκολάρα Μέσι - Δείτε όλα τα γκολ

Με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει ερχόμενος από τον πάγκο, η Αργεντινή επικράτησε 1-3 της Ιορδανίας και φορτσάρει για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ