Τρόμος για 93χρονο στην Τούμπα: Γυναίκα τον ακολούθησε στο σπίτι και τον λήστεψε
Τρόμος για 93χρονο στην Τούμπα: Γυναίκα τον ακολούθησε στο σπίτι και τον λήστεψε
Η 51χρονη άσκησε σωματική βία στον ηλικιωμένο και κατάφερε να του αποσπάσει μετρητά και μια τραπεζική κάρτα
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Τούμπας, 51χρονη, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο, κατάφερε να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ, καθώς και μία τραπεζική κάρτα.
Η 51χρονη είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία, όπου διέμενε ο 93χρονος, και την ώρα που εκείνος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο τον ακολούθησε και του επιτέθηκε, καταφέρνοντας να του αφαιρέσει το χρηματικό ποσό και την τραπεζική κάρτα.
Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου.
Η 51χρονη είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία, όπου διέμενε ο 93χρονος, και την ώρα που εκείνος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο τον ακολούθησε και του επιτέθηκε, καταφέρνοντας να του αφαιρέσει το χρηματικό ποσό και την τραπεζική κάρτα.
Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου.
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