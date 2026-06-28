Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά κολώνα της ΔΕΗ στον δρόμο Βασιλικής - Θεόπετρας

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός
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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον παλιό δρόμο Βασιλικής–Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διασταύρωση προς τους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά του και στη συνέχεια μετέβη στη Θεόπετρα, όπου παρέλαβε τον 22χρονο φίλο του. Οι δύο νεαροί κατευθύνθηκαν προς τη Βασιλική για να παραλάβουν ένα δέμα.

Κατά την επιστροφή τους, περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, το όχημα, ενώ κινούνταν στον παλιό δρόμο Βασιλικής - Θεόπετρας, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε παλιά ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, η οποία δεν ήταν ηλεκτροδοτούμενη.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να υποστεί σοβαρές παραμορφώσεις, κυρίως από την πλευρά του συνοδηγού. Ο 22χρονος ανασύρθηκε νεκρός, καθώς υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα δεδομένα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

πηγή: ekalampaka
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