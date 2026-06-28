Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά κολώνα της ΔΕΗ στον δρόμο Βασιλικής - Θεόπετρας