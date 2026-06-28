Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου: Γονάτισε στον Μύτικα και άκουσε το «ναι», δείτε βίντεο

Σε μια στιγμή που εκείνη δεν περίμενε το παραμικρό, γονάτισε μπροστά της, έβγαλε το δαχτυλίδι και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του