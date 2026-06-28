Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου: Γονάτισε στον Μύτικα και άκουσε το «ναι», δείτε βίντεο
Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου: Γονάτισε στον Μύτικα και άκουσε το «ναι», δείτε βίντεο
Σε μια στιγμή που εκείνη δεν περίμενε το παραμικρό, γονάτισε μπροστά της, έβγαλε το δαχτυλίδι και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του
Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ένα ζευγάρι τουριστών στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, καθώς ένας άνδρας επέλεξε τον Μύτικα του Ολύμπου, στα 2.918 μέτρα υψόμετρο, για να ζητήσει από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί.
Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής ανάβασης και ενώ οι δυο τους απολάμβαναν τη θέα από την κορυφή του βουνού, ο άνδρας αιφνιδίασε την αγαπημένη του. Σε μια στιγμή που εκείνη δεν περίμενε το παραμικρό, γονάτισε μπροστά της, έβγαλε το δαχτυλίδι και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του.
Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς συγκινημένη από την κίνηση, απάντησε με το πολυπόθητο «ναι». Στη συνέχεια αγκάλιασε τον σύντροφό της, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Δείτε το βίντεο:
Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής ανάβασης και ενώ οι δυο τους απολάμβαναν τη θέα από την κορυφή του βουνού, ο άνδρας αιφνιδίασε την αγαπημένη του. Σε μια στιγμή που εκείνη δεν περίμενε το παραμικρό, γονάτισε μπροστά της, έβγαλε το δαχτυλίδι και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του.
Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς συγκινημένη από την κίνηση, απάντησε με το πολυπόθητο «ναι». Στη συνέχεια αγκάλιασε τον σύντροφό της, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Δείτε το βίντεο:
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