Μαρούσι: Επεσαν πολλά τούβλα και οποιοδήποτε χτύπημα θα μπορούσε να είναι ακαριαίο λέει ο 52χρονος που τραυματίστηκε από την κατάρρευση τοίχου
Μαρούσι: Επεσαν πολλά τούβλα και οποιοδήποτε χτύπημα θα μπορούσε να είναι ακαριαίο λέει ο 52χρονος που τραυματίστηκε από την κατάρρευση τοίχου
Ο ίδιος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής καθώς το εργοτάξιο είναι παρατημένο για χρόνια και οι Αστυνομικοί τον αναζητούν μέσα από τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας
Από τα χειρότερα γλίτωσε ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας στο Μαρούσι ο οποίος χθες το μεσημέρι είδε ένα τμήμα τοίχου από τη διπλανή οικοδομή να καταρρέει και να πέφτει στην αυλή του τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πόδι.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου καθόταν στην εσωτερική αυλή του σπιτιού του όταν άκουσε ένα δυνατό θόρυβο. Όπως λέει στο protothema.gr, είδε κομμάτια από τσιμέντο και σίδερα να πέφτουν από τη διπλανή οικοδομή και πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του για να προστατεύσει το κεφάλι του από τα μπάζα.
Ο ίδιος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής καθώς το εργοτάξιο είναι παρατημένο για χρόνια και οι Αστυνομικοί τον αναζητούν μέσα από τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας για να τον συλλάβουν.
«Γύρω στις 6 το απόγευμα χθες και βγαίνοντας να πιώ τον καφέ μου σε αυτή την αυλή που είναι εσωτερική της οικίας μου. Ακούστηκε ένας θόρυβος και έπεσαν χαλάσματα από τη διπλανή οικοδομή. Εγώ καθόμουν δίπλα από το τραπέζι και ένα σίδερο που έπεσε μπήκε στο πόδι μου. Για να είμαι ειλικρινής δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Ίσως και καλύτερα γιατί αν σηκωνόμουν η έκανα οτιδήποτε άλλο επειδή έπεσαν παρά πολλά τούβλα οποιοδήποτε άλλο χτύπημα θα μπορούσε να είναι ακαριαίο.
Ο ήχος έμοιαζε όπως όταν πέφτει μια σακούλα, πέτρες και δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή να αντιδράσεις. Το μόνο που πρόλαβα ήταν να σηκώσω το χέρι μου ευθεία πάνω για να προστατεύσω το κεφάλι μου. Αλλά και αυτό, με την ορμή, γιατί έπεσαν από 10 μέτρα συν τα σίδερα, για εκατοστά θα είχα τραυματιστεί χειρότερα», λέει ο Κωνσταντίνος Λουκάς ο οποίος μετά το ατύχημα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου του τοποθετήθηκαν γάζες στο τραυματισμένο πόδι.
Δείτε φωτογραφίες:
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου καθόταν στην εσωτερική αυλή του σπιτιού του όταν άκουσε ένα δυνατό θόρυβο. Όπως λέει στο protothema.gr, είδε κομμάτια από τσιμέντο και σίδερα να πέφτουν από τη διπλανή οικοδομή και πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του για να προστατεύσει το κεφάλι του από τα μπάζα.
Ο ίδιος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής καθώς το εργοτάξιο είναι παρατημένο για χρόνια και οι Αστυνομικοί τον αναζητούν μέσα από τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας για να τον συλλάβουν.
«Γύρω στις 6 το απόγευμα χθες και βγαίνοντας να πιώ τον καφέ μου σε αυτή την αυλή που είναι εσωτερική της οικίας μου. Ακούστηκε ένας θόρυβος και έπεσαν χαλάσματα από τη διπλανή οικοδομή. Εγώ καθόμουν δίπλα από το τραπέζι και ένα σίδερο που έπεσε μπήκε στο πόδι μου. Για να είμαι ειλικρινής δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Ίσως και καλύτερα γιατί αν σηκωνόμουν η έκανα οτιδήποτε άλλο επειδή έπεσαν παρά πολλά τούβλα οποιοδήποτε άλλο χτύπημα θα μπορούσε να είναι ακαριαίο.
Ο ήχος έμοιαζε όπως όταν πέφτει μια σακούλα, πέτρες και δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή να αντιδράσεις. Το μόνο που πρόλαβα ήταν να σηκώσω το χέρι μου ευθεία πάνω για να προστατεύσω το κεφάλι μου. Αλλά και αυτό, με την ορμή, γιατί έπεσαν από 10 μέτρα συν τα σίδερα, για εκατοστά θα είχα τραυματιστεί χειρότερα», λέει ο Κωνσταντίνος Λουκάς ο οποίος μετά το ατύχημα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου του τοποθετήθηκαν γάζες στο τραυματισμένο πόδι.
Δείτε φωτογραφίες:
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