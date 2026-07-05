Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ηράκλειο: Φωτιά σε σταθμευμένο λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο, δείτε εικόνες
Ηράκλειο: Φωτιά σε σταθμευμένο λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο, δείτε εικόνες
To όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς
Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, νωρίτερα σήμερα το πρωί, για την κατάσβεση φωτιάς σε λεωφορείο, που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης του Ηρακλείου.
Η φωτιά στο μεγάλο όχημα, ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με δέκα οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες.
Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας neakriti.gr, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ, που υπέστη υλικές ζημιές.
Η φωτιά στο μεγάλο όχημα, ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με δέκα οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες.
Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας neakriti.gr, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ, που υπέστη υλικές ζημιές.
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