Τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, οδηγίες προστασίας στους πολίτες
Τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, οδηγίες προστασίας στους πολίτες
Η μυρωδιά καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές - Συστάσεις για κλειστά παράθυρα και περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των καπνών
Τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου τυλίχθηκαν στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων.
Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ η έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνιστάται:
Να παραμένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα
Να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις
Να αποφεύγεται η έκθεση στους καπνούς
Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλησαν μηνύματα για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές κοντά στο μέτωπο, μεταξύ των οποίων η Ανθούπολη και η Φιλοθέη, αλλά και οδηγίες προστασίας λόγω των πυκνών καπνών.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται, με στόχο να περιοριστούν οι εστίες και να αποτραπεί νέα επέκταση της πυρκαγιάς.
Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ η έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι οδηγίες προστασίας προς τους πολίτεςΛόγω των καπνών, οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Συνιστάται:
Να παραμένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα
Να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις
Να αποφεύγεται η έκθεση στους καπνούς
Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
Μεγάλη κινητοποίηση της ΠυροσβεστικήςΗ πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στους χώρους των επιχειρήσεων.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλησαν μηνύματα για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές κοντά στο μέτωπο, μεταξύ των οποίων η Ανθούπολη και η Φιλοθέη, αλλά και οδηγίες προστασίας λόγω των πυκνών καπνών.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται, με στόχο να περιοριστούν οι εστίες και να αποτραπεί νέα επέκταση της πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα