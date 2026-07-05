Τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, οδηγίες προστασίας στους πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
Ωραιόκαστρο φωτιά στο Ωραιόκαστρο Πυρκαγιά Τοξικό Νέφος

Τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, οδηγίες προστασίας στους πολίτες

Η μυρωδιά καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές - Συστάσεις για κλειστά παράθυρα και περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των καπνών

Τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη, οδηγίες προστασίας στους πολίτες
Τοξικό νέφος έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου τυλίχθηκαν στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων.

Οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ η έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

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Οι οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες

Λόγω των καπνών, οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Συνιστάται:
Να παραμένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα
Να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις
Να αποφεύγεται η έκθεση στους καπνούς
Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στους χώρους των επιχειρήσεων.

Κλείσιμο
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, μέσω του 112 εστάλησαν μηνύματα για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές κοντά στο μέτωπο, μεταξύ των οποίων η Ανθούπολη και η Φιλοθέη, αλλά και οδηγίες προστασίας λόγω των πυκνών καπνών.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται, με στόχο να περιοριστούν οι εστίες και να αποτραπεί νέα επέκταση της πυρκαγιάς.

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