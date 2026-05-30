Ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, μειωμένη όρεξη ή δυσκολία στην κίνηση αποτελούν κάποια από τα «σημάδια» της δυσθρεψίας που συνήθως περνάνε απαρατήρητα
Ανήλικη συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονη γυναίκα στην Ιερά Οδό
Ανήλικη συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονη γυναίκα στην Ιερά Οδό
Οι δράστες εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα, όπου και συνελήφθησαν - Γνώριμοι των Αρχών οι ανήλικοι
Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα τα ξημερώματα όταν 4 ανήλικοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, της επιτέθηκαν με σκοπό να τη ληστέψουν. Οι δράστες, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από 14 έως 16 ετών, αφού χτύπησαν την 20χρονη γυναίκα σε πρόσωπο και κοιλιά, της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα από τις Αρχές στην Ιερά Οδό όπου και συνελήφθησαν.
Οι δράστες, είναι γνώριμοι των Αρχών αφού στο παρελθόν έχουν συλληφθεί ξανά για ληστεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα από τις Αρχές στην Ιερά Οδό όπου και συνελήφθησαν.
Οι δράστες, είναι γνώριμοι των Αρχών αφού στο παρελθόν έχουν συλληφθεί ξανά για ληστεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα