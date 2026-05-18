Τζόκερ: Στη Λευκωσία το χρυσό δελτίο των 11,6 εκατ. ευρώ
Τζόκερ: Στη Λευκωσία το χρυσό δελτίο των 11,6 εκατ. ευρώ
Δεν βρέθηκαν νικητές στη δεύτερη κατηγορία
Έναν μεγάλο τυχερό που έγινε πλουσιότερος κατά 11,6 εκατομμύρια ευρώ ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής.
Όπως ανακοίνωσε η Allwyn, το χρυσό δελτίο στο Τζόκερ συμπληρώθηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία.
Οι τυχεροί αριθμοί που χάρισαν τα 11,6 εκατ. ευρώ ήταν: 5, 32, 33 , 36 , 40 και Τζόκερ το 8.
Η επόμενη κλήρωση για το Τζόκερ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη με το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας να τουλάχιστον είναι €1.000.000.
Όπως ανακοίνωσε η Allwyn, το χρυσό δελτίο στο Τζόκερ συμπληρώθηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία.
Οι τυχεροί αριθμοί που χάρισαν τα 11,6 εκατ. ευρώ ήταν: 5, 32, 33 , 36 , 40 και Τζόκερ το 8.
Η επόμενη κλήρωση για το Τζόκερ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη με το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας να τουλάχιστον είναι €1.000.000.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα