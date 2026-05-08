Χαμός στην Τεχνόπολη για τους Metallica: Τεράστιες ουρές σε pop up κατάστημα με συλλεκτικά προϊόντα, δείτε βίντεο
Αφίσες, μπλουζάκια, μέχρι και skateboards σχεδιασμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες βρίσκονται διαθέσιμα προς πώληση με τον κόσμο να κάνει απίθανες ουρές
Σε ρυθμούς Metallica κινείται η Αθήνα από χθες που έγινε και η πρώτη πρόβα του συγκροτήματος ενόψει της πολυαναμενόμενης συναυλίας τους στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (8/5).
Σήμερα από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για το επίσημο M72 Pop-Up Shop των Metallica, το οποίο λειτουργεί από σήμερα Παρασκευή μέσα στον χώρο του World of Beer Festival 2026. Πρόκειται για επίσημα προϊόντα του δημοφιλούς συγκροτήματος και για αυτό έχει δημιουργηθεί μια ουρά εκατοντάδων μέτρων με κόσμο που περιμένει για ένα ιστορικό αντικείμενο.
Το pop-up store αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής εμπειρίας του M72 World Tour και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσει αποκλειστικά προϊόντα της περιοδείας, καθώς και premium συλλεκτικά αντικείμενα.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται limited screen-printed posters, t-shirts της συναυλίας, skateboards σχεδιασμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες, καθώς και μία ευρεία γκάμα από νέο και κλασικό Metallica merch. Παράλληλα, οι κάτοχοι Μ72 Fan Card, μπορούν να συμμετάσχουν σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα, όπως εισιτήρια για την αρένα της συναυλίας.
Ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή 8/5 | 10:00 – 20:00
Σάββατο 9/5 | 09:00 – 18:30
Κυριακή 10/5 | 10:00 – 20:00
