Θανατηφόρος αέρας: Η Ελλάδα στο κόκκινο - Ποια πόλη είναι σε συναγερμό
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρος αέρας: Η Ελλάδα στο κόκκινο - Ποια πόλη είναι σε συναγερμό

Ένας αόρατος εχθρός πλανάται πάνω από τις ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει μυρωδιά, και σπάνια γίνεται αντιληπτός από τον κόσμο της καθημερινής ζωής.

Θανατηφόρος αέρας: Η Ελλάδα στο κόκκινο - Ποια πόλη είναι σε συναγερμό
UPD:
Ονομάζεται PM2.5 — λεπτά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα, περίπου τριάντα φορές μικρότερα από την τρίχα του ανθρώπινου κεφαλιού — και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), εξακολουθεί να αποτελεί θανάσιμη απειλή για εκατομμύρια ανθρώπους.

Τι είναι τα PM2.5 και γιατί σκοτώνουν
Τα PM2.5 δεν μένουν στο λαιμό ή στη μύτη. Λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους, διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν από εκεί στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, εγκεφαλικά, ακόμα και καρκίνο του πνεύμονα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η κορυφαία περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 300.000 θανάτους ετησίως. Και τα PM2.5 δεν είναι μόνο προϊόν βαριάς βιομηχανίας: παράγονται από καύση ορυκτών καυσίμων, τζάκια, διυλιστήρια, εργοστάσια τσιμέντου και δασικές πυρκαγιές.

Η Ιταλία κρατά τα πρωτεία αλλά δεν είναι μόνη
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΠ για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα, μεταξύ 2024 και 2025 οι υψηλότεροι ετήσιοι μέσοι όροι PM2.5 παρατηρούνται στη νότια Ιταλία. Με τιμές 117 και 113 μg/m³ αντίστοιχα, οι πόλεις Ceglie Messapica και Torchiarolo ξεπερνούν κατά πολύ το ετήσιο όριο της ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σε 25 μg/m³.




ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης