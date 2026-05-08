Θανατηφόρος αέρας: Η Ελλάδα στο κόκκινο - Ποια πόλη είναι σε συναγερμό

Ονομάζεται PM2.5 — λεπτά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα, περίπου τριάντα φορές μικρότερα από την τρίχα του ανθρώπινου κεφαλιού — και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), εξακολουθεί να αποτελεί θανάσιμη απειλή για εκατομμύρια ανθρώπους.

Τι είναι τα PM2.5 και γιατί σκοτώνουν

Τα PM2.5 δεν μένουν στο λαιμό ή στη μύτη. Λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους, διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν από εκεί στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, εγκεφαλικά, ακόμα και καρκίνο του πνεύμονα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η κορυφαία περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 300.000 θανάτους ετησίως. Και τα PM2.5 δεν είναι μόνο προϊόν βαριάς βιομηχανίας: παράγονται από καύση ορυκτών καυσίμων, τζάκια, διυλιστήρια, εργοστάσια τσιμέντου και δασικές πυρκαγιές.

Η Ιταλία κρατά τα πρωτεία αλλά δεν είναι μόνη

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΠ για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα, μεταξύ 2024 και 2025 οι υψηλότεροι ετήσιοι μέσοι όροι PM2.5 παρατηρούνται στη νότια Ιταλία. Με τιμές 117 και 113 μg/m³ αντίστοιχα, οι πόλεις Ceglie Messapica και Torchiarolo ξεπερνούν κατά πολύ το ετήσιο όριο της ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σε 25 μg/m³.