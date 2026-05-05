Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που «άνοιγαν» θυρίδες έξω από σούπερ μάρκετ
Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που «άνοιγαν» θυρίδες έξω από σούπερ μάρκετ
Οι δύο 18χρονοι διαρρήκτες συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
«Επί το έργον» πιάστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ δύο 18χρονοι διαρρήκτες στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο δράστες έξω από σούπερ μάρκετ τη στιγμή που «άνοιγαν» θυρίδες (τύπου box now).
Στη θέα των αστυνομικών οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και τελικά οι νεαροί ακινητοποιήθηκαν στη λεωφόρο Κύμης. Στην κατοχή τους βρέθηκε καλέμι, ματσόλα και δέματα.
Στη θέα των αστυνομικών οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και τελικά οι νεαροί ακινητοποιήθηκαν στη λεωφόρο Κύμης. Στην κατοχή τους βρέθηκε καλέμι, ματσόλα και δέματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα