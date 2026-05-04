Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Επικίνδυνη οδήγηση

Το επιτρεπόμενο όριο ήταν στα 90 χλμ/ώρα

Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 23χρονος οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Ο νεαρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατέγραψαν το όχημα να κινείται με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
