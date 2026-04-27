Ο ποινικολόγος Νίκος Ρουσόπουλος για τον ξυλοδαρμό του γιου του από κουκουλοφόρους στα Εξάρχεια: «Είναι σοκαρισμένος, ήταν στοχευμένη ενέργεια»
Ο 20χρονος φοιτητής Νομικής ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα 12 άτομων έξω από μεζεδοπωλείο που διασκέδαζε 

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (24/4) στον γιο του ποινικολόγου Νίκου Ρουσόπουλου, έξω από κατάστημα στα Εξάρχεια όπου διασκέδαζε. Από την επίθεση, ο 20χρονος φοιτητής της Νομικής τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σήμερα το πρωί ο κ. Ρουσόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα » του Alpha και αναφέρθηκε στο περιστατικό τονίζοντας πως πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό του πρόσωπο.

Όπως σημείωσε ο γιος του πλέον έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Πώς έγινε η επίθεση

Όπως περιέγραψε ο ποινικολόγος «το παιδί καθόταν με την παρέα του σε ένα μεζεδοπωλείο. Εμφανίστηκαν 12 άτομα με κράνη και κουκούλες και αμέσως του απεύθυναν τον λόγο και τον ρώτησαν εάν είναι ο γιος του Ρουσόπουλου. Το παιδί τα έχασε, δεν πρόλαβε καν να απαντήσει και δέχθηκε επίθεση με χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα του».


«Είναι σοκαρισμένος. Τον χτύπησαν μάλλον με σιδηρογροθιά γιατί στο μέτωπο του έχουν κόψει τον μετωπιαίο μυ. Είναι μεγάλο το σοκ. Θεωρώ ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό μου πρόσωπο από συγκεκριμένο χώρο, καθαρά εκδικητική. Έχασε για δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει στο κεφάλι», συμπλπήρωσε ο κ. Ρουσόπουλος και κατέληξε λέγοντας πως «ούτε θα υποχωρήσω, ούτε θα παραμείνουν ατιμώρητοι».
