Κρήτη: Δύο αδέρφια επιτέθηκαν σε 36χρονο με μαχαίρι επειδή τους κατηγόρησε ότι τα ζώα τους μπαίνουν στο χωράφι του
Κρήτη: Δύο αδέρφια επιτέθηκαν σε 36χρονο με μαχαίρι επειδή τους κατηγόρησε ότι τα ζώα τους μπαίνουν στο χωράφι του

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια ηλικίας 34 και 27 ετών, αλλά και η 68χρονη μητέρα τους

Κρήτη: Δύο αδέρφια επιτέθηκαν σε 36χρονο με μαχαίρι επειδή τους κατηγόρησε ότι τα ζώα τους μπαίνουν στο χωράφι του
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη στην Κριτσά Λασιθίου, ανάμεσα σε δύο αδέρφια, κτηνοτρόφους και έναν 36χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν τα δύο αδέρφια ηλικίας 34 και 27 ετών και η 68χρονοι μητέρα τους, οι οποίοι φέρονται να εξύβρισαν τον 36χρονο κάτοικο της περιοχής, o oποίος υποστηρίζει ότι τα ζώα τους μπαίνουν στην περιουσία του προκαλώντας καταστροφές.

Τα δύο αδέρφια αφού εξύβρισαν τον 36χρονο, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο 27χρονος χτύπησε με ποιμενική ράβδο τον 36χρονο προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ ο 34χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον στο δεξί χέρι.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους συνελήφθησαν
Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

