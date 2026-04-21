Ανοιξε το λιμάνι της Λέσβου, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Το λιμάνι εδώ και επτά ημέρες ήταν κλειστό εξαιτίας κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού

Το λιμάνι της Μυτιλήνης είναι πλέον ανοικτό, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

Ο Περιφερειάρχης μίλησε στον Status FM 107.7 λέγοντας πως το λιμάνι της Λέσβου που ήταν εδώ και επτά ημέρες κλειστό εξαιτίας κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, πλέον άνοιξε.

Ο κ. Μουτζούρης ξεκαθάρισε πως ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγγειλε χτες πακέτο στήριξης ωστόσο αυτό που κάνει τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους. «Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;».
