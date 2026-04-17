Έπεισαν την ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη ότι την παρακολουθούν με drone και της άρπαξαν τα 100.000 ευρώ που είχε θαμμένα στην αυλή της
Κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής της ζήτησε να εμφανίσει τα χρήματα, λέγοντας ότι θα τα έβλεπε μέσω… drone - Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 22χρονος
Μέχρι και drone ισχυρίστηκαν ότι είχαν οι δράστες που κατάφεραν να κλέψουν 100.000 ευρώ από ηλικιωμένη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, η οποία είχε τα χρήματα θαμμένα στον κήπο του σπιτιού της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 76χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 16:00, δέχθηκε κλήση στο σταθερό και στο κινητό της τηλέφωνο από έναν άνδρα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν συνεργάτης λογιστικού γραφείου. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα, της είπαν ότι είχε χρέος 1.800 ευρώ στην Εφορία και, μεταξύ άλλων, ότι θα έπρεπε να «καλύψει» χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου να μη βρεθούν σε επικείμενο έλεγχο.
Όταν η γυναίκα ρωτήθηκε από τον δράστη αν έχει κάπου κρυμμένα χρήματα, εκείνη, μη αντιλαμβανόμενη την απάτη, απάντησε ότι υπήρχαν χιλιάδες ευρώ θαμμένα στην αυλή. Τότε, όπως φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής της ζήτησε να εμφανίσει τα χρήματα, λέγοντας ότι θα τα έβλεπε μέσω… drone.
Όπως περιέγραψε η ηλικιωμένη, όταν βγήκε από το σπίτι έπραξε όσα της ζήτησε ο δράστης, χωρίς να δει drone στον αέρα, και αμέσως μετά μπήκε στην οικία της, όπου διαπίστωσε ότι η κλήση είχε τερματιστεί. Πέντε λεπτά αργότερα, η γυναίκα είδε ένα σκουρόχρωμο όχημα να περνά έξω από το σπίτι της και, βγαίνοντας στην αυλή, συνειδητοποίησε ότι τα χρήματα είχαν κάνει «φτερά».
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόλο που η 76χρονη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί μπόρεσαν να ακολουθήσουν την πορεία του και να το ταυτοποιήσουν μέσω καμερών ασφαλείας.
Για την υπόθεση συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης ένας 22χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ο νεαρός παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης θα παραμείνει υπό κράτηση.
Στο μεταξύ, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν ακόμη έναν άνδρα που φέρεται ως συνεργός και δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ τα χρήματα που αφαίρεσαν οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί.
